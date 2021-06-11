Московские власти предложат горожанам альтернативу личным автомобилям

В приложении «Московский транспорт» должна появиться функция, которая рассчитает стоимость владения машиной и посоветует, как заменить ее на другой вариант передвижения. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил московский департамент транспорта, — пишет газета «Коммерсантъ». Заявки можно будет подавать до середины следующей недели. Эксперты отмечают, что подобные сервисы для планирования маршрутов есть в некоторых европейских странах, и считают, что мэрия таким образом хочет стимулировать использование каршеринга.
2021-06-11T12:33:06+03:00
2021-06-11T12:38:12+03:00
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12:33, 11 июня 2021
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