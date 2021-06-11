Прокуратура просит перенести суд над калининградскими врачами в Подмосковье

В ходатайстве, направленном в Верховный суд, говорится, что пресса тенденциозно освещает резонансный процесс, а в качестве присяжных могут выступить заинтересованные люди. Кроме того, как пишет сайт «Открытые медиа», в прокуратуре опасаются, что в регионе могут начаться митинги.

Следователи обвиняют реаниматолога Элину Сушкевич и главврача калининградского роддома Елену Белую в убийстве недоношенного младенца. В конце прошлого года суд присяжных признал медиков невиновными. Однако прокуратура обжаловала это решение и оправдательный приговор был отменен.