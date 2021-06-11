Коронавирус за первые полгода уже унес больше жизней в мире, чем за весь прошлый год

Согласно подсчетам, которые сделала газета The Wall Street Journal, меньше, чем за 6 месяцев на планете жертвами инфекции стали почти 2 миллиона человек. Растущий показатель смертности подчеркивает увеличивающийся разрыв между богатыми странами, которые прививают своих граждан, и бедными, которым вакцины недоступны. Издание отмечает, что в то время как в США, Канаде и Великобритании регистрируют низкий уровень заболеваемости, в некоторых частях Азии и Латинской Америки пандемия, наоборот, усилилась.
2021-06-11T12:31:59+03:00
2021-06-11T12:39:11+03:00
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12:31, 11 июня 2021
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