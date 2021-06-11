Лондон не нашел доказательств причастности Москвы к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

Об этом в интервью агентству Reuters сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. При этом ранее он допускал такую возможность, поясняя, что ему сложно поверить, что подобные действия Белоруссия могла бы осуществить без хотя бы молчаливого согласия России.

После инцидента с принудительной посадкой пассажирского лайнера страны Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, а европейские перевозчики стали избегать воздушное пространство Белоруссии.