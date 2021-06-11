На Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича, который попытался выстрелить себе в голову

Об этом сообщает интернет-издание Sota. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух. Полицейские повалили Крисевича на землю, а затем увели. Настоящий ли был пистолет и в каком состоянии сейчас акционист, неизвестно. Вместе с ним была задержана журналистка.

