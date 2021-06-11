В составе сборной России по футболу в день старта Чемпионата Европы произошли изменения

Андрей Мостовой не сыграет на первенстве. Он сдал второй положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Мостового заменит Роман Евгеньев.

Чемпионат Европы продлится до 11-го июля. Сборная России в групповом раунде сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Команды, занявшие первые два места, гарантируют себе выход в 1⁄ 8 финала.