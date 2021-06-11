В республике Тува объявлен траур из-за кончины депутата Госдумы и сестры министра обороны Ларисы Шойгу

В республике Тува сегодняшний день объявлен траурным из-за кончины депутата Госдумы и сестры министра обороны Ларисы Шойгу.

В Туве приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телекомпаниям власти республики рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи. Указ объявить траур из-за ухода из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу подписал глава Тувы. Об этом сообщается на официальном портале администрации республики. Стоит отметить, что объявление общереспубликанского траура по депутату Госдумы — событие если не уникальное, то крайне редкое. Возможно дело в том, что в Туве настоящий культ Сергея Шойгу, который в Москве работает около 30-ти лет, в своё время он возглавлял МЧС, в 2012-м стал министром обороны страны. В родном селе брата скончавшегося парламентария открыт дом-музей, в честь отца Шойгу Кужугета названа главная набережная Кызыла — столицы Тувы. Напомню, что сестра министра обороны умерла накануне, Ларисе Шойгу было 68 лет. Причиной смерти в партии Единая Россия, членом которой была депутат, назвали инсульт, вызванный осложнениями из-за коронавируса.

Лариса Шойгу была депутатом Госдумы с 2007 года. На пленарных заседаниях на этой неделе она, по словам коллег, отсутствовала, при этом как выяснило интернет-издание Открытые медиа голосовала по принимаемым законопроектам.