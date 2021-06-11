Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Петербурге

Компаниям удалось договориться со Смольным.

О возвращении к работе сообщили как минимум три крупных сервиса аренды электросамокатов – Вуш, Молния и Юрент. Издание Фонтанка.ру отмечает, что количество устройств на улицах останется таким же, как и до запрета. Правда, теперь тем, кто захочет взять в аренду электросамокат, придётся соблюдать целый ряд правил. В частности, на территории города нельзя ехать со скоростью больше 20 километров в час, на основных туристических улицах во время Чемпионата Европы придется соблюдать ограничение в 10 километров в час. Чуть быстрее по ним можно будет ехать, когда турнир закончится. Главные туристические места – Дворцовая площадь, Сенатская площадь и Малая Морская улица – будут вообще закрыты для самокатов, кататься там запрещено. Также при пересечении пешеходных переходов нужно будет спешиваться. Все эти правила прописаны в специальном соглашении, которое заключили кикшеринговые компании с городским комитетом по транспорту. Этот документ не имеет юридической силы, компания добровольно согласились соблюдать требования Смольного, пояснили «Эху» участники рынка.

Самокаты, которые можно взять в аренду, пропали с улиц Петербурга два дня назад. Это произошло на фоне расследования уголовных дел о наезде самокатчиков на пешеходов.