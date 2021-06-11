Компания Apple наняла бывшего руководителя отдела BMW по выпуску электромобилей

В компании не уточнили, над какими именно проектами Ульрих Кранц будет работать, — передает телеканал СNВС. Между тем, многие профильные СМИ называют его прием на работу в Apple возможным подтверждением того, что американская корпорация намерена выпустить электромобиль. Эта информация давно обсуждается, хотя официально никогда не подтверждалась. Ранее источники СNВС сообщали, что Apple пыталась договориться с южнокорейской компанией Hyundai о совместном выпуске самоуправляемого электромобиля, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.