Компания Apple наняла бывшего руководителя отдела BMW по выпуску электромобилей

В компании не уточнили, над какими именно проектами Ульрих Кранц будет работать, — передает телеканал СNВС. Между тем, многие профильные СМИ называют его прием на работу в Apple возможным подтверждением того, что американская корпорация намерена выпустить электромобиль. Эта информация давно обсуждается, хотя официально никогда не подтверждалась. Ранее источники СNВС сообщали, что Apple пыталась договориться с южнокорейской компанией Hyundai о совместном выпуске самоуправляемого электромобиля, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.
2021-06-11T11:33:51+03:00
2021-06-11T11:44:04+03:00
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11:33, 11 июня 2021
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