Российский офис компании Microsoft за 5 лет сократился вдвое

В ближайшее время, как утверждают источники газеты РБК, численность сотрудников интернет-гиганта может снизиться еще на 15%. В качестве причин сокращения штата называют изменение стратегии компании и оптимизацию бизнес-модели, а также падение продаж, которое отчасти было связано с политикой импортозамещения. При этом общий штат сотрудников Microsoft по всему миру в последнее время, наоборот, увеличивался. По итогам прошлого года в компании трудились больше 160-ти тысяч человек.
2021-06-11T11:32:59+03:00
2021-06-11T11:45:28+03:00
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11:32, 11 июня 2021
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