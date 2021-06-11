Российский офис компании Microsoft за 5 лет сократился вдвое

В ближайшее время, как утверждают источники газеты РБК, численность сотрудников интернет-гиганта может снизиться еще на 15%. В качестве причин сокращения штата называют изменение стратегии компании и оптимизацию бизнес-модели, а также падение продаж, которое отчасти было связано с политикой импортозамещения. При этом общий штат сотрудников Microsoft по всему миру в последнее время, наоборот, увеличивался. По итогам прошлого года в компании трудились больше 160-ти тысяч человек.