Израиль стал первой страной, запретившей продажу изделий из меха

Газета «Джерузалем Пост» со ссылкой на соответствующий документ пишет, что запрет вступит в силу в декабре. При этом мех по-прежнему можно будет использовать в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.

Международная коалиция по борьбе с мехом продвигала эту инициативу в Израиле уже больше 10-ти лет. В Министерстве защиты окружающей среды назвали меховую индустрию причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире.