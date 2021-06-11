Газета «Джерузалем Пост» со ссылкой на соответствующий документ пишет, что запрет вступит в силу в декабре. При этом мех по-прежнему можно будет использовать в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.
Международная коалиция по борьбе с мехом продвигала эту инициативу в Израиле уже больше 10-ти лет. В Министерстве защиты окружающей среды назвали меховую индустрию причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире.
Израиль стал первой страной, запретившей продажу изделий из меха
Газета «Джерузалем Пост» со ссылкой на соответствующий документ пишет, что запрет вступит в силу в декабре. При этом мех по-прежнему можно будет использовать в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.