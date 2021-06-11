Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи со встречей американского и российского президентов в Женеве

Правительство сообщает, что в целях безопасности был утвержден запрет на полеты в одном из районов города с 15-го по 17 июня. Военно-воздушные силы страны перейдут на усиленный режим работы. Отмечается, что ограничения не коснутся коммерческих рейсов, взлетающих или совершающих посадку в международном аэропорту.

Саммит Россия-США намечен на 16 июня.

