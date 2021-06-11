Чеченскую девушку, сбежавшую от домашнего насилия в Дагестан, передали чеченским силовикам

Накануне Халимат Тарамову, скрывавшуюся в так называемой кризисной квартире в Махачкале, задержали. На правозащитниц составляют протоколы о неповиновении полиции. Халимат Тарамова ранее обратилась за помощью к «Российской ЛГБТ-сети» и уехала в Дагестан, откуда планировала перебраться в безопасное место.
2021-06-11T11:31:18+03:00
2021-06-11T11:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 11 июня 2021
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