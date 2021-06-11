Чеченскую девушку, сбежавшую от домашнего насилия в Дагестан, передали чеченским силовикам

Накануне Халимат Тарамову, скрывавшуюся в так называемой кризисной квартире в Махачкале, задержали. На правозащитниц составляют протоколы о неповиновении полиции. Халимат Тарамова ранее обратилась за помощью к «Российской ЛГБТ-сети» и уехала в Дагестан, откуда планировала перебраться в безопасное место.