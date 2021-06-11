В России, по подсчетам оперативного штаба, за сутки выявили еще больше 12,5 тысяч новых случаев коронавируса

Это максимальный прирост с конца февраля. По данным властей, 396 пациентов скончались. Чуть больше 10-ти тысяч выздоровели. В Москве число новых зараженных превысило 5800. В последний раз такой большой прирост фиксировался в середине января. Что касается коэффициента распространения инфекции, то он в городе подскочил до максимума с сентября прошлого года, — сообщает агентство ТАСС.
2021-06-11T11:30:47+03:00
2021-06-11T11:36:53+03:00
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11:30, 11 июня 2021
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