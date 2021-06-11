Петербургским рестораторам и отельерам не удастся заработать во время чемпионата Европы по футболу

Год Чемпионата мира, когда в Петербурге прошли 7 матчей стал дял города драйвером. Северную столицу посетили более 8 миллионов человек, почти четыре из которых иностранцы. Годом позже туристов стало на два миллиона больше и количество зарубежных гостей увеличилось на миллион. Исследование, которое провела газета РБК показало, что рассчитывать на нечто подобное сегодня – утопия. Надзорные органы позволили продать только половину из почти 70 тысяч мест на трибунах Зенит-арены. Лишь треть из них будут иностранцами. Сообщения со странами, сборные которых сыграют в России еще не открыто за исключением Финляндии, поэтому рассчитывать стоит скорее на россиян. Эксперты предполагают, что заполняемость отелей будет примерно 70 процентов, то есть на 15 меньше, чем в 2019, а владельцы заведений общепита большой прибыли не ждут. Работаем и ладно – говорят они.

В субботу в Петербурге сборная России примет команду Бельгии в первом для себя матче группового этапа Чемпионата Европы.