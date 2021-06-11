Российские дипломаты проверяют информацию о задержании жителя Японии, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы

Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным следствия, 70-летний Кадзуо Миясака предоставлял документацию сотруднику российского торгового представительства, которая могла быть использована в военных целях. Бывшего главу компании по исследованию технической литературы полиция задержала накануне.

По данным агентства Киодо, задержанный сотрудничал с российской стороной на протяжении 30-ти лет и за это время получил около 10-ти миллионов иен (чуть больше 90 тысяч долларов).