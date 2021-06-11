Прокуратура попросила Верховный суд перенести рассмотрение дела калининградских врачей в Подмосковье

Прокуратура попросила Верховный суд перенести рассмотрение дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич в Подмосковье.

О ходатайстве написал сайт РБК, его подлинность подтвердил адвокат Сушкевич. По мнению прокурора, объективно рассматривать дело в Калининграде невозможно из-за того, что Сушкевич – действующий сотрудник единственного в области регионального перинатального центра, а значит, среди присяжных с высокой долей вероятности будут люди, которые сталкивались с работой центра или самой подсудимой. Кроме того, из-за поддержки обвиняемых другими врачами присяжные могут бояться получить ненадлежащую медицинскую помощь или не получить ее вовсе в случае обвинительного вердикта. Наконец, опасается прокуратура уличных протестов – в ходатайстве прямо пишут о — цитата – «проведении активных массовых мероприятий с привлечением общественных организаций и СМИ, тенденциозно освещающих данный процесс в целях оказания воздействия на присяжных и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе».

По версии следствия, в 2018 году Белая распорядилась не давать недоношенному младенцу дорогостоящий препарат, после чего в истории родов записали, что ребенок родился мертвым, чтобы не портить статистику.

Стоит отметить, что декабре прошлого года присяжные уже оправдали врачей по этому делу, после чего приговор отменили (по данным РБК — с формулировкой «из за эмоционального воздействия адвокатов врачей на присяжных через СМИ»), а дело отправили на новое рассмотрение.