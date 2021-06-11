Соратники Навального будут искать новые безопасные способы финансирования своей деятельности – Жданов

Соратники политика Алексея Навального будут искать новые безопасные способы финансирования своей деятельности в связи с решением суда, который признал Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) экстремистскими организациями. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

Он напомнил, что с момента, когда решение суда вступит в силу, любые новые действия в поддержку ФБК и ФЗПГ, в том числе финансирование, будут незаконными. «Но их и так ликвидируют, поэтому как их можно финансировать? Мы вообще отключили возможность нашего финансирования за три дня до решения суда. И пока мы не придумаем совершенно безопасные способы финансирования нашей деятельности… Условно, канал Навальный LIVE – это не экстремистский канал, там есть спонсоры. Это совершенно не экстремистские платежи, тем более на YouTube сложно идентифицировать, куда там жертвуется конкретный платеж. Поэтому это безопасный способ. Тем не менее, мы придумаем еще какие-то способы, и когда убедимся, что они безопасны, тогда призовем наших жертвователей поддерживать деятельность», — отметил И.Жданов.

На вопрос о том, на какие деньги ведется работа сейчас, оппозиционер отметил, что у них «были сбережения». «Мы понимали, что такая ситуация может случиться. И в переходный период до момента, когда мы объявим новые способы пожертвования, мы работаем на те сбережения, которые мы сохранили», — уточнил И.Жданов.

Что касается имущества ФБК и ФЗПГ, по его словам, «сейчас его оценивают в минус 75 миллионов рублей». «Именно такая сумма была заблокирована в последний раз месяц назад. И непосредственно в эти организации ничего больше не поступало. Имущество все утащили на обысках. Все ноутбуки, которые там были в офисе, они личные уже. Аренду офиса мы прекратили», — добавил И.Жданов.

Он затруднился сказать, будут ли соратники Навального регистрировать новую организацию за пределами России. «У всех сотрудников прекращен договор непосредственно с ФБК и всеми организациями, которые были признаны экстремистскими. Но для того чтобы собирать пожертвования, нам, видимо, необходима будет какая-то формальная структура. Но я не готов сейчас раскрыть детали, какой она будет и в какой юрисдикции, потому что это все еще предмет обсуждения», — заключил И.Жданов.

*— власти РФ считают экстремистскими организациями и иностранными агентами