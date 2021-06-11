Учреждение МВД подало жалобу на генерала из-за форменной куртки

Как пишет газета РБК со ссылкой на карточку дела, речь идет о взыскании задолженности за вещевое имущество, срок носки которого не истек. Адвокат генерал-майора пояснил изданию, что сумма иска больше 80-ти тысяч рублей, и отметил, что у его подзащитного не было возможности вернуть не доношенную куртку, потому что его арестовали.

Генерал Александр Краковский – фигурант дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно было заведено из-за преследования бизнесмена Альберта Худояна. Следователи считают, что сотрудники МВД незаконно смягчили ему обвинение и меру пресечения в обмен на вознаграждение.