12-го и 14-го июня парковки в Москве будут бесплатными

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, это коснется всех улиц города без исключения, в том числе тех, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час. 13-го июня парковки будут работать по воскресному тарифу.

В ближайшее время россиян ждут три выходных дня и короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня России, который выпадает на субботу.