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10:32, 11 июня 2021

Американский эсминец направляется в Черное море

Целью корабля ВМС США Laboon называют проведение операции по обеспечению безопасности в регионе. Как отмечает в Твиттере командование Шестого флота, США регулярно проводит такие мероприятия с союзниками и партнерами НАТО.
Laboon может нести на борту больше полусотни крылатых ракет «Томагавк» с ядерными боеголовками. Экипаж эсминца чуть больше трехсот человек.  


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