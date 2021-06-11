Американский эсминец направляется в Черное море

Целью корабля ВМС США Laboon называют проведение операции по обеспечению безопасности в регионе. Как отмечает в Твиттере командование Шестого флота, США регулярно проводит такие мероприятия с союзниками и партнерами НАТО.

Laboon может нести на борту больше полусотни крылатых ракет «Томагавк» с ядерными боеголовками. Экипаж эсминца чуть больше трехсот человек.