Число кибератак в мире выросло на 17%

Как говорится в исследовании компании Positive Technologies, чаще всего целями кибервзломщиков становились государственные учреждения, промышленные компании и организации в сфере науки и образования. Самым используемым инструментом эксперты называют программы-вымогатели. Отмечается, что в первом квартале этого года злоумышленники увеличивали сумму выкупа за украденные данные и стали применять новые тактики – например, угрожая при отказе заплатить рассказать о краже данные клиентам компаний.
2021-06-11T10:31:33+03:00
2021-06-11T11:02:05+03:00
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10:31, 11 июня 2021
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