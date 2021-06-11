Число кибератак в мире выросло на 17%

Как говорится в исследовании компании Positive Technologies, чаще всего целями кибервзломщиков становились государственные учреждения, промышленные компании и организации в сфере науки и образования. Самым используемым инструментом эксперты называют программы-вымогатели. Отмечается, что в первом квартале этого года злоумышленники увеличивали сумму выкупа за украденные данные и стали применять новые тактики – например, угрожая при отказе заплатить рассказать о краже данные клиентам компаний.