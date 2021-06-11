В Свердловской области завели третье уголовное дело после ДТП с автобусом

Еще два человека, в том числе водитель, задержаны. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Сегодня стало известно, что число жертв аварии увеличилось до семи – один человек скончался в больнице. При этом еще трое находятся в тяжелом состоянии.
2021-06-11T10:30:54+03:00
2021-06-11T11:02:22+03:00
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10:30, 11 июня 2021
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