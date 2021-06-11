Президент США Джо Байден сегодня встретится с лидерами группы G7 в британском Корнуолле

Эта первая встреча глав крупнейших экономик мира с момента начала пандемии и первая личная встреча Джо Байдена в лидерами G7 в статусе президента. О главных повестках саммита, за которым последует двухсторонняя встреча Байдена с Владимиром Путиным в Женеве:

Саммиту G7 предшествовала встреча президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Джонсон назвал Байдена «глотком свежего воздуха», и двое договорились о новой Атлантической хартии между Британией и США — для решения ключевых проблем этого века, как заявил Джо Байден: — кибербезопасности, новых технологий, глобального здравоохранения, изменения климата, а также скорейшего открытия границ между странами после пандемии. Мы подтвердили нашу приверженность защите непреходящих демократических ценностей, которые разделяют обе наши страны, сказал по итогам встречи с Борисом Джонсоном Байден. Главной темой саммита G7, который начинается сегодня и будет длится два дня, станут совместные усилия по мировой вакцинации (Администрация Байдена объявила о закупке 500 млн доз вакцины Пфайзер, которые она пожертвует другим странам) и восстановление экономик после пандемии. И конечно, Джо Байдену придется убедить главных американских партнеров в том, что США привержены своим альянсам и демократическим ценностям — то есть совершить кардинальный разворот от политики изоляционизма, проводимой Дональдом Трампом.

На полях саммита G7 Джо Байден отдельно встретится с лидерами стран-участниц группы. Налаживать отношения президенту США нужно будет особенно с лидерами Германии и Канады Ангелой Меркель и Джастином Трюдо, с которыми Дональд Трамп их сильно испортил.