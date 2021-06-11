Прокурорская проверка выявила 800 нарушений условий содержания женщин и несовершеннолетних в местах лишения свободы

Прокурорская проверка выявила более 800 нарушений условий содержания женщин и несовершеннолетних в местах лишения свободы.

Объектом проверки стали следственные изоляторы в 35 российских регионах и условия, которые созданы для женщин и детей, оказавшихся за решеткой. Проверяющие отметили, что в некоторых случаях на одного человека приходится меньше площади, чем предписывает закон. Издание Коммерсант сообщает о том, что в камерах нет холодильников и телевизоров, причем даже в центральной России и столицах. Школьникам не созданы условия для дистанционного обучения. Существуют проблемы и с получением качественной медицинской помощи. В кабинетах врачей отсутствует медицинское оборудование. По итогам рейда директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников получил представление из генеральной прокуратуры, в котором содержится перечень выявленных нарушений. Правозащитники, которых опросил Коммерсант отметили, что иногда проверяющие подходят к делу формально, не обращая внимание на действительно важные моменты.

ОТВОДА

Кроме того, подан 21 протест на незаконные правовые акты, действующие в изоляторах. Возбуждено 33 административных дела.