10-го июня число умерших от коронавируса в мире с начала года превысило количество жертв от него же за весь 2020-й, следует из подсчетов американского университета Джона Хопкинса. Это данные проанализировала газета Wall Street Journal

Без малого 1 млн 900 тысяч смертей за полгода – сейчас в мире ежедневно от Covid-19 продолжают умирать примерно по 10 тысяч человек в день, а на пике в конце января этот показатель приближался к 15 тысячам, причем реальная смертность от коронавируса во многих странах может превышать официальную в разы.

Меняется лишь география – если к концу прошлого года почти три четверти и новых случаев, и погибших приходились на Европу и Северную Америку, то сегодня 80% новых случаев и свыше 75% жертв – в Азии, Африке и Латинской Америке.

Во-первых это связано с тем, что сейчас зима – в Южном полушарии. Во-вторых – с тем, что, по мере наращивания темпов вакцинации в богатых странах медицинская статистика в них все разительнее отличается от ситуации в странах развивающихся. По данным ВОЗ, в США к началу июня хотя бы одну дозу вакцины получили более половины населения. В среднем по ЕС – 40%. В Латинской Америке – 22%. В Азии – 6%. В Африке – 2%.

Россия с чуть более чем пятью миллионами выявленных случаев коронавируса недавно опустилась по этому показателю с 5-го на 6-е место в мире – теперь она уступает не только США, Индии, Бразилии и Франции, но и Турции. По вакцинации наша страна – на 11-м месте (32 миллиона доз).