В Туве сегодня объявлен траур в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Согласно указу главы региона, государственные флаги в республике приспущены, а учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Лариса Шойгу, сестра министра обороны, умерла на 69-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В Госдуме она представляла фракцию «Единой России».