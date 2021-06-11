В Китае приняли закон о контрмерах в ответ на иностранные санкции

Документ, в частности, позволяет судам наказывать граждан и компании, соблюдающие ограничения, введенные зарубежными властями. Об этом пишет газета South China Morning Post. В качестве ответных мер Пекин имеет право отказывать нарушающим закон во въезде в Китай, аннулировать их визы или депортировать. Собственность или активы таких лиц могут заморозить или арестовать, а на любые операции с ними наложить запрет.

В этом году западные страны вводили новые санкции из-за нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне. На прошлой неделе Вашингтон расширил список китайских компаний, в которые американцам запрещено инвестировать.