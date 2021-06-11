Иран может начать следить за военными целями в регионе с помощью российской спутниковой системы

Газета The Washington Post пишет, что в США и некоторых странах Ближнего Востока обеспокоены договоренностью между Москвой и Тегераном. Сообщается, что в рамках соглашения Исламская республика получит спутник «Канопус», оснащённый камерой высокого разрешения. Это должно значительно повысить шпионские возможности страны, которая сможет непрерывно вести наблюдение за важными объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе, до израильских военных баз или иракских казарм, в которых размещаются американские военные.