Немецкий парламент отклонил резолюцию против «Северного потока-2»

Как следует из сообщения на сайте Бундестага, за ее принятие проголосовали только сами инициаторы – фракция «Зеленых». Они призывали пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода.

Ранее в Вашингтоне пообещали продолжать ограничивать работу людей и компаний, которые связаны с этим проектом. Белый дом будет принимать меры для того, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве инструмента принуждения Украины или любой другой страны.