Уровень пессимизма российских бизнесменов в связи с коронавирусом стал рекордно низким

Предприниматели уже не считают пандемию главной угрозой для себя, — пишет газета РБК со ссылкой на опрос компании «Делойт» в СНГ. Согласно исследованию, в ситуации произошел перелом, и выручка большинства крупных компаний вернулась на докризисные уровни. Больше 80% участников опроса ожидают роста доходов в первой половине года. Около половины респондентов намерены нанять новых работников.