Уровень пессимизма российских бизнесменов в связи с коронавирусом стал рекордно низким

Предприниматели уже не считают пандемию главной угрозой для себя, — пишет газета РБК со ссылкой на опрос компании «Делойт» в СНГ. Согласно исследованию, в ситуации произошел перелом, и выручка большинства крупных компаний вернулась на докризисные уровни. Больше 80% участников опроса ожидают роста доходов в первой половине года. Около половины респондентов намерены нанять новых работников.
2021-06-11T09:30:49+03:00
2021-06-11T09:59:44+03:00
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09:30, 11 июня 2021
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