«АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей «Нива Legend» и «Лада Гранта»

Линии начали работу после поставок необходимых электронных компонентов, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании, который при этом отмечает, что ситуация с поставками остается напряженной. За последний месяц «АвтоВАЗ» по этой причине уже трижды был вынужден останавливать производство некоторых моделей.

В последние месяцы автопроизводители по всему миру испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. В связи с этим ожидается спад объемов продаж.