Более 40 уволенных сотрудников метро, попавшие в слитую базу данных сторонников Навального, подали иски к работодателю

О грядущих массовых судебных тяжбах пишет сетевое издание «Открытые медиа» со ссылкой на председателя независимого профсоюза метро Николая Гостева. По его словам, иски подавали как работники, которых заставили уволиться по соглашению сторон, так и уволенные по статье за прогул. Суды приняли все иски, рассмотрения начнутся с 16-го июня. Истцы требуют восстановить их на работе и выплатить моральные компенсации – от 30 до 100 тысяч рублей.

О массовых увольнениях сторонников Навального в московском транспорте стало известно после майских праздников – счет идет на десятки человек. Как рассказали журналистам некоторые из уволенных, начальство давало им понять, что это связано с регистрацией на сайте «Свободу Навальному». В руководстве Мосгортранса от каких-либо комментариев на этот счет отказываются.

Регистрацию на сайте сторонники оппозиционера открыли, чтобы анонсировать новый митинг за его освобождение, когда число записавшихся готовых участвовать в нем достигнет полумиллиона человек. После утечки они подтвердили подлинность базы, связали это со своим бывшим сотрудником и извинились.