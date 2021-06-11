В МВД рассматривают возможность отменить обязательный техосмотр для большинства легковых автомобилей

Это должно упростить жизнь водителей.

Ответственные автолюбители и так заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами могут проходить проверку. Об этом в интервью агентству РИА «Новости» рассказал руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, техосмотр для легковых автомобилей нужно сделать добровольным, и в МВД уже подготовили соответствующие предложения. Глава ГИБДД добавил, что возможность пройти ТО в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок.

Михаил Черников отметил, что эти изменения не затронут такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Предполагается, что ведомство сосредоточится на техосмотре именно этих транспортных средств в случае, если для легковых машин ТО перестанет быть обязательным.

Помимо прочего, глава ГИБДД сказал, что сегодня значительная часть водителей оплачивает осмотр только для того, чтобы оформить полис ОСАГО, и это происходит без диагностики.

Ранее на этой неделе Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому диагностическая карта, выдаваемая по прохождении ТО, будет больше не нужна для получения ОСАГО.