Россия назвала провокацией полеты американских бомбардировщиков возле границы

В посольстве в Вашингтоне отметили, что подобное «бряцание оружием» нагнетает напряженность в Европе и омрачает атмосферу в преддверии встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом говорится в аккаунте дипмисии в твиттере. Претензии вызвало применение Пентагоном самолетов В-52 в учениях НАТО «Балтийская операция — 2021».

Ранее в российском Минобороны что под прикрытием других маневров – «Морской бриз» — Североатлантический альянс планирует переправить на Украину партию современного оружия.

