Один из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts подвергся хакерской атаке

Злоумышленники похитили исходный код, используемый в популярных играх компании, в том числе сериях FIFA и Battlefield. Об этом сообщает телеканал CNN. Представитель компании заверил, что взлом не представляет опасности для личных данных пользователей. EA расследует инцидент.

В начале года жертвами хакеров стал другой разработчик видеоигр – СD Projekt. Кибервзломщики украли все материалы, связанные с играми Cyberpunk 2077, Witcher 3 и Gwent. Впоследствии файлы были выставлены на аукцион – их выкупил неизвестный.