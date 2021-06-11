На круизном лайнере, вышедшем в первый рейс после простоя, обнаружили коронавирус

Американо-норвежский оператор «Ройал Карибеан» сообщил, что положительный результат был зарегистрирован у двух гостей на борту его судна «Миллениум». Больных изолировали. Симптомов у них нет.

«Миллениум» вышел в рейс на прошлой неделе. Круизный лайнер стал одним из первых в Северной Америке, возобновивших плавание. В прошлом году на большинстве подобных судов во всем мире выявляли случаи коронавируса. После этого страны закрывали для них свои порты из-за опасения распространения инфекции.