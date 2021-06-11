В Бразилии сделавшим прививку от коронавируса разрешат не носить маски

Президент Жаир Болсонару сказал, что соответствующую рекомендацию вскоре выпустит Минздрав. То же самое коснется требования соблюдать карантин.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бразилии было выявлено более 17-ти миллионов заражённых коронавирусом. По этому показателю страна занимает третье место в мире. Число жертв инфекции приближается к полумиллиону.