Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до семи

Один пострадавший скончался в больнице, — сообщили агентству ТАСС в региональном Минздраве. Еще трое пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла накануне утром. Служебный автобус, перевозивший работников завода, врезался в остановку общественного транспорта. Всего, по данным властей, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие – пешеходы. По факту аварии возбуждены уголовные дела. Предварительно причиной называют отказ тормозов.