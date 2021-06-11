Российское посольство в Японии проверяет информацию о связях сотрудника с местным жителем — его подозревают в шпионаже

Российское посольство в Японии проверяет информацию о связях своего сотрудника с местным жителем, которого подозревают в шпионаже.

Его задержали накануне.

В диппредставительстве обещали изучить сведения о незаконной передаче документации, имеющей отношения к военным технологиям, и представить свою реакцию. Об этом представитель посольства сказал в интервью ТАСС.

По подозрению в шпионаже вчера в провинции Каганава полиция задержала семидесятилетнего бывшего главу исследовательской компании. Следствие утверждает, что этот человек с июля по декабрь 2019-ого года делал копии из базы данных технической литературы и передал их сотруднику торгового представительства России. Сведения, о которых идёт речь, касались разработки беспилотных летательных аппаратов и модернизации радаров. По этой версии Подозреваемый получил за это около десяти миллионов йен, то есть в районе девяноста тысяч долларов.

Как отмечает агентство Kyodo, японские власти ранее вызывали сотрудника торгового представительства России для дачи объяснений по этому делу, но он не явился.

Одновременно с этим вчера в Польше арестовали человека по подозрениям в шпионаже в пользу Москвы. В прокуратуре республики утверждают, что по указаниям из России пытался наладить контакт с польскими зарубежными политиками.