В британском Корнуолле открывается саммит Большой семерки

Впервые после двухлетнего перерыва он пройдет в очном формате.

Графство Корнуолл было выбрано принимающей стороной из-за природы редкой красоты, богатой истории и экологических инноваций. К лидерам традиционных участников семерки на этот раз присоединятся гости – делегации Австралии, Южной Кореи и Индии. Для президента США Джо Байдена это будет первое крупное международное мероприятие. Предполагается весьма широкий круг тем. Одной из них станет возвращение к ядерной сделке с Ираном из который вышел предшественник Байдена Дональд Трамп. Журналистам Блумберг удалось получить проект итоговой декларации, согласно которому все участники саммита сходятся во мнении по этому вопросу. Одной из несомненно важных проблем для обсуждения станет кибербезопасность. Члены Большой семерки намерены призвать Россию привлечь к ответственности хакеров, которые работают на ее территории. Кроме того, в списке экологические проблемы и ликвидация последствий пандемии коронавируса.

Британский премьер Борис Джонсон упомянул также об отмене долга развивающимся странам и осуждение аннексии Крыма, как крупнейшие проблемы современности.