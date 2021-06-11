США продолжат санкционную политику против «Северного потока 2»

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, пояснив, что это необходимо, чтобы показать, что Вашингтон выступает против этого проекта. При этом Прайс подчеркнул, что США одновременно будут вести переговоры с партнерами, чтобы «не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления» в Европе.
2021-06-11T07:32:33+03:00
2021-06-11T07:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 11 июня 2021
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