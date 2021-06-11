США приобретут и пожертвуют 500 млн доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer нуждающимся странам

Как заявил накануне президент США Джо Байден. Байден, распределение препарата начнется в августе. США пожертвуют около 200 млн доз уже в этом году, а оставшиеся 300 млн планируют распределить в первой половине 2022 года.
2021-06-11T07:32:03+03:00
2021-06-11T07:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 11 июня 2021
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