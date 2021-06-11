Матчем между командой Турции и Италии на Олимпийском стадионе в Риме открывается Чемпионат Европы по футболу

Этот чемпионат должен был стать юбилейным. В 2020 году исполнилось 60 лет со времени первого Кубка Европы, который, кстати выиграла сборная СССР. По его примеру было решено играть не в одной или двух странах, а с разъездами, в 11 городах, среди которых есть и Санкт-Петерубрг. Коронавирус заставил организаторов перенести его на год, но маркируется он так, как и было решено изначально. Так что юбилей будут справлять через год после торжественной даты. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельги, Дании и Финляндии, а северная столица примет не только ранее отданные ей, но и дополнительные матчи, которые перенесли из менее благополучном отношении городов. Из группы выходят обладатели первых двух мест, а также лучшие четыре из числа занявших третье. Далее следуют игры на выбывание. Финал состоится 11 июля.

Сборная России сыграет свой первый матч в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.