В Норвегии с сегодняшнего дня вакцинированных от коронавируса освобождают от карантина при въезде

Власти Норвегии смягчают правила въезда в страну для людей, получивших обе дозы прививки от коронавируса – теперь на границе они смогут показать сертификат о вакцинации, и это позволит им не соблюдать изоляцию, которая в других случаях могла бы длиться от трех до десяти дней. При этом даже привитым все же придется предъявить отрицательный тест на коронавирус. От карантина освободят также тех, кто переболел в последние шесть месяцев. Напомню, что границы Норвегии пока закрыты для путешественников. Для въезда в страну требуются веские основания. Королевство не является членом Евросоюза, но при этом входит в шенгенскую зону. Власти ЕС рассчитывают, что все участники соглашения присоединятся к плану по введению так называемых «ковидных паспортов» — документов, которые позволят вакцинированным свободно перемещаться по Европе, освободив их от необходимости делать дополнительные тесты и отбывать карантин.

На уровне ЕС система заработает 1 июля, к середине августа ковидные паспорта должны приниматься без оговорок на всей территории Союза. Европейские власти надеются, что сертификаты в будущем будут принимать и другие страны