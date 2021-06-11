В Сургуте, как ожидается, суд продолжит рассматривать иск бывшего мэра города к прокуратуре

Дмитрий Попов требует возместить ему ущерб за незаконное, по его мнению, уголовное преследование.

Бывший сургутский градоначальник хочет взыскать почти 25 млн рублей. В эту сумму входят оплата услуг адвокатов, а также утраченный, по мнению Попова, заработок из-за уголовного дела. Оно было заведено еще 5 лет назад, тогда чиновник покинул должность мэра Сургута на фоне разбирательства. Следствие обвинило его в превышении должностных полномочий.



Как считало гособвинение, Попов способствовал продаже песка коммерческой организации по заниженной стоимости, выплатил незаконную субсидию и купил здание для детского сада без проведения торгов. Однако спустя 4,5 года после уголовного разбирательства бывший мэр Сургута был полностью оправдан, апелляционная инстанция утвердила это решение. Теперь Попов требует не только возмещение материального вреда, но и извинений местного прокурора от имени государства. Параллельно он намерен подать иск о компенсации морального ущерба.

Дмитрий Попов являлся мэром Сургута на протяжении 6 лет. После окончания уголовного преследования он вернулся на работу в компанию «Сургутнефтегаз», которую покидал на время руководства городом.