Европарламент призвал российские власти освободить экс-директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова

В резолюции, принятой ЕП, также говорится о необходимости прекратить в России политические преследования и «гарантировать всем политическим партиям равный доступ и равные шансы во время выборов», прекратить преследования по закону об «иноагентах» и воздержаться от принятия поправок, ужесточающих закон о «нежелательных организациях».
2021-06-11T06:47:38+03:00
2021-06-11T06:47:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 11 июня 2021
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