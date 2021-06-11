На встрече Байдена с Путиным в Женеве речь пойдет о правах человека и ситуации с Алексеем Навальным

Об этом рассказал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он также отметил, что Байден обязательно выразит озабоченность США действиями Москвы, угрожающими американцам, их партнерам и союзникам во всем мире. Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что Байден также намерен говорить с Путиным о «нормализации дипломатических отношений». Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня.
2021-06-11T06:46:49+03:00
2021-06-11T06:46:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853108-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:46, 11 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…