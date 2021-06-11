На встрече Байдена с Путиным в Женеве речь пойдет о правах человека и ситуации с Алексеем Навальным

Об этом рассказал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он также отметил, что Байден обязательно выразит озабоченность США действиями Москвы, угрожающими американцам, их партнерам и союзникам во всем мире. Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что Байден также намерен говорить с Путиным о «нормализации дипломатических отношений». Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня.