Армения откажется от слова «коньяк» в названиях производимых в стране напитков

За это она получит три миллиона евро от ЕС. Эти средства пойдут на разработку нового бренда и его популяризацию. По условиям соглашения, одобренного правительством страны, выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы. Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя и посол коньяка Эркин Тузмухаммедов сказал нам, что если Армения хочет выйти на европейский рынок, то им придется отказаться от названия, на которое имеет право Франция.

Пока не ясно, как будет называться коньяк в Армении, после того, как откажутся от его названия, отметил специалист.