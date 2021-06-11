В Японии назревает шпионский скандал

Накануне агентство Киодо сообщило, что полиция задержала бывшего руководителя исследовательской компании, которого подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику российского торгпредства в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Как передает ТАСС, посольство России в Японии пока ситуацию не комментировало, сославшись на необходимость изучения появившихся в СМИ публикаций.
2021-06-11T06:32:38+03:00
2021-06-11T06:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 11 июня 2021
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