В Японии назревает шпионский скандал

Накануне агентство Киодо сообщило, что полиция задержала бывшего руководителя исследовательской компании, которого подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику российского торгпредства в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Как передает ТАСС, посольство России в Японии пока ситуацию не комментировало, сославшись на необходимость изучения появившихся в СМИ публикаций.